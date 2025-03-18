THY Avrupa’nın En İyi Hukuk Ekibi Seçildi

EUROPA’NIN EN İYİ HUKUK EKİBİ ÖDÜLÜ

Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Ekibi, Lexology European Awards 2025 kapsamında “Taşımacılık ve Lojistik” kategorisinde Avrupa’nın En İyi Hukuk Ekibi seçilmiş durumda. Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Departmanı, 13 Mart’ta Londra’daki St. Pancras Renaissance Hotel’de gerçekleşen Lexology European Awards 2025 etkinliğinde, “Taşımacılık ve Lojistik – Ekip” kategorisinde ödüle layık görüldü. Lexology’nin Association of Corporate Counsel ile ortaklaşa düzenlediği bu ödüller, hukuk sektöründe mükemmelliği temsil ediyor ve kurum içi hukuk ekiplerinin stratejik vizyonunu, sektöre katkısını ve yenilikçi yaklaşımlarını ödüllendiriyor. Bu ödül, Türk Hava Yolları’nın hukuk ekibinin ön yüksek standartları ile havacılık sektörüne sağladığı stratejik katkıyı bir kez daha gözler önüne seriyor.

HUKUK GÖREVLİSİNDEN AÇIKLAMA

Hukuki uzmanlığı, iş birliği ve inovasyonu ön planda tutan ekip, bayrak taşıyıcının dünya çapındaki operasyonlarının uyum içinde sürdürülmesine önemli katkılar sağlıyor. Ödül ile ilgili düşüncelerini paylaşan Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu; “Geçtiğimiz yıl bu ödüle bireysel olarak layık görülmüş olmak, büyük bir onurdu. Ancak bu yıl, Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum ekibi olarak bu ödülü kazanmamız, bizler için çok daha anlamlı. Bu başarı, sadece bireysel yetkinliklerin değil, takım ruhunun, iş birliğinin ve ortak vizyonun bir yansımasıdır. Bu vesileyle, Hukuk ve Uyum Departmanımızın bugün geldiği noktaya ulaşmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu ödül aynı zamanda, Türk Hava Yolları’nın yenilikçi ve vizyoner yaklaşımının bir sonucu. Hukuk ve Uyum Departmanımızın böylesine güçlü bir yapıya kavuşmasında, Ortaklığımızın dinamik ve ileri görüşlü stratejisinin büyük bir payı var. Türk Hava Yolları yönetimine sundukları destek için teşekkür ederim.” açıklamasını yaptı.

HAKİM OLAN ETİK ANLAYIŞ

Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Departmanı, havacılık sektöründeki hukuki gelişmeleri yakından izleyerek, etik ve hukuki mükemmeliyet anlayışıyla küresel ölçekte öncü çalışmalarına devam edecek.