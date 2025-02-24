THY’den Ailelere Özel Yüzde 15 İndirim

2025 AİLE YILI ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “2025 Aile Yılı” etkinlikleri çerçevesinde Türk Hava Yolları’nın yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sunacağını duyurdu. Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı boyunca ailelere özel yüzde 15 indirim fırsatı verecek. Bu kampanya kapsamındaki indirimden yararlanmak için, aynı rezervasyon kaydına sahip en az 3 ve en fazla 9 yolcunun aynı soyada sahip olması gerekiyor.

GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMALAR

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nın hazırlandığını ve uygulamaya alındığını ifade etti. Göktaş, Aile Yılı boyunca tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından izleneceğini vurguladı. Ayrıca, “Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” ve “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması” hedefleri doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

EKONOMİK FAYDA SAĞLAYACAK ADIMLAR

Bakan Göktaş, “2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Türk Hava Yolları ile yaptığımız işbirliği ile 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak,” şeklindeki ifadesiyle dikkat çekti.