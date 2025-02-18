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THY’den İstanbul Uçuşları İçin İptal Duyurusu

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İSTANBUL’DAKİ KÖTÜ HAVA KOŞULLARI UÇUŞLARI ETKİLİYOR

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları havayolu ulaşımını aksatıyor. Türk Hava Yolları (THY), 19 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan kalkışlı ve ulaşacak bazı seferlerin iptal olduğunu bildirdi. THY’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir.”

UÇUŞ DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN AYRINTILARI GÖRÜNTÜLEYİN

Açıklamada, yolculara uçuşlarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşabilmeleri için bilgi verildi: “Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.”

Uçuş bilgilerinizi kontrol etmek için tıklayın.

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