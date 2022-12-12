THY duyurdu! Kısıtlama kaldırıldı

Dünya çapında daima zirvede olan Türk Hava Yolları (THY), Irak seferlerinde covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.

Covid-19 beraberinde pandemiyi getirmiş ve bununla beraber hava yollarını kullanarak seyahat edenlere kısıtlamalar getirilmişti. Pandeminin atlatılmasının ardından bazı ülkelerde hala kısıtlamalar mevcut. Türk Hava Yolları, Irak’ta uygulanan covid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı.

THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-Irak’ta uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler.