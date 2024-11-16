“THY EuroLeague Haftasının MVP’leri Belli Oldu”

HAFTANIN MVP’LERİ BELLİ OLDU

THY EuroLeague’de 10. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncularının kimler olduğu açıklandı. EuroLeague’in resmi web sitesinden yapılan duyuruda, hafta boyunca gösterdikleri performansla Theo Maledon ve TJ Shorts’un haftanın MVP’leri olduğu belirtildi.

MALEDON VE SHORTS’UN PERFORMANSLARI

ASVEL’in kendi sahasında Kızılyıldız’ı 77-74 yendiği karşılaşmada, Fransız basketbolcu Theo Maledon, 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile 36 verimlilik puanı topladı. Öte yandan, Paris Basketball’un deplasmanda Barcelona’yı 103-87 yenme başarısını gösterdiği maçta ise ABD kökenli Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts, 24 sayı, 9 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund ile 36 verimlilik puanı elde etti.

Bu sonuçlarla, her iki oyuncu da EuroLeague’de dikkat çeken performanslarıyla öne çıkıyor.