Haberler

Thy Euroleague’ye 20 Takım Katılacak

THY EUROLEAGUE’DE TARİHİ DEĞİŞİKLİKLER

Avrupa basketbolunun öncü organizasyonu olan THY EuroLeague’de beklenen önemli değişiklik duyuruldu. THY EuroLeague, gelecek sezondan itibaren ilk kez 20 takımın katılımıyla düzenlenecek. Yapılan açıklamada, “Tarihte ilk kez 20 takım EuroLeague’de zafer için mücadele edecek. Avrupa basketbolunda heyecan verici yeni bir dönem başlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Türk TAKIMLARINDA YENİ UYGULAMALAR

Türkiye’den katılacak olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes için de önemli bir duyuru yapıldı. 2025-26 sezonu itibarıyla Final Four’da üçüncülük maçının kaldırılacağı bildirildi. Bu değişiklik, Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonu olan EuroLeague’de yeni bir dönemi işaret ediyor.

Gelecek SEZON MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Ayrıca, gelecek sezonda EuroLeague’de hangi takımların mücadele edeceği de merak ediliyor. Bu kapsamda, organizasyonun içinde yer alacak ekiplerin listesi henüz paylaşılmadı ancak bu gelişmeler, basketbolseverler için heyecan verici bir süreç başlatıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

F. Erdoğan, Rize’de Doğmuştur

Fatih Erdoğan, 1978 doğumlu bir iş adamıdır. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe öne çıkarken, Pasifik Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak önemli projelere imza atmıştır.
Haberler

Giresun’da Baba Hayatını Kaybetti

Giresun'da denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'nin cesedine ulaşıldı. Aynı zamanda yoğun bakımda tedavi gören babası Celal Derme de hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.