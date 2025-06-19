Thy Euroleague’ye 20 Takım Katılacak

THY EUROLEAGUE’DE TARİHİ DEĞİŞİKLİKLER

Avrupa basketbolunun öncü organizasyonu olan THY EuroLeague’de beklenen önemli değişiklik duyuruldu. THY EuroLeague, gelecek sezondan itibaren ilk kez 20 takımın katılımıyla düzenlenecek. Yapılan açıklamada, “Tarihte ilk kez 20 takım EuroLeague’de zafer için mücadele edecek. Avrupa basketbolunda heyecan verici yeni bir dönem başlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Türk TAKIMLARINDA YENİ UYGULAMALAR

Türkiye’den katılacak olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes için de önemli bir duyuru yapıldı. 2025-26 sezonu itibarıyla Final Four’da üçüncülük maçının kaldırılacağı bildirildi. Bu değişiklik, Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonu olan EuroLeague’de yeni bir dönemi işaret ediyor.

Gelecek SEZON MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Ayrıca, gelecek sezonda EuroLeague’de hangi takımların mücadele edeceği de merak ediliyor. Bu kapsamda, organizasyonun içinde yer alacak ekiplerin listesi henüz paylaşılmadı ancak bu gelişmeler, basketbolseverler için heyecan verici bir süreç başlatıyor.