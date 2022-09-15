THY, Fransa seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları’nın (THY), Fransa’ya yarın düzenleyeceği seferlerin hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Fransa’da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti. Grev nedeniyle THY’de hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan Fransa’nın farklı kentlerine yapacağı seferleri iptal etmek zorunda kaldı.

Fransa’da hava yolu çalışanları yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ücretlerde değişiklik yapılmasını istediği için greve gitmişti. Paris merkezli uluslararası bir havalimanı operatörü Aeroports de Paris ile işçi temsilcileri arasındaki görüşmeler sürüyor, ancak şimdiye kadar bir anlaşmaya varılamadı.

İşçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve enflasyona karşı zam talep ediyor. Genel İş Sendikası (CGT) üyeleri, taleplerinin karşılanmadığı sürece greve devam edeceklerini belirtiyor.