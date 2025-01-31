THY, Gayrimenkul Yatırım Sermayesini Artırıyor

SERMAYE ARTIŞINA DAİR AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THYAO), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir bilgilendirme yaptı. Şirket, %100 bağlı ortaklığı olan THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş’nin sermayesini 7,5 milyar TL’ye çıkarma kararı aldığını belirtti.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak şirketin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “%100 bağlı ortaklığımız THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş’nin sermayesinin 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.”