THY Güvenlik Görevlisi Başvurusu Başladı!

BAŞVURULAR HIZ KAZANDI

24 Mart tarihinde yapılan duyuru ile başlayan başvurular, adayların heyecanla beklediği başvuru ekranının açılmasıyla hızlanıyor. THY bünyesinde Güvenlik Görevlisi olarak görev almak isteyen adayların taşıması gereken şartlar da netleşti. Güvenlik Görevlisi alımı ile ilgili detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz: THY Destek Hizmetleri A.Ş’nin iştiraki olan THY Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. tarafından İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki projelerde görevlendirilmek üzere Güvenlik Görevlisi alımı pentru başvurular başlamış durumda.

ALIM İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

THY Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. Güvenlik Görevlisi pozisyonu için adaylarda belirli şartlar aranmaktadır. THY Güvenlik Görevlisi alımına başvurmak isteyen adaylar, gerekli tüm bilgileri ve koşulları öğrenmek adına aşağıdaki bağlantıya ulaşabilirler:

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular, belirtilen link üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. İlgilenen adayların başvuru şartlarını titizlikle inceleyip, belirtilen süre zarfında başvurularını tamamlamaları önem taşıyor.