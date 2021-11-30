THY İstanbul seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları, kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul seferlerini durdurduğunu duyurdu.

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. THY, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemini durdurdu.

Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemi durduruldu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “İstanbul’da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor.