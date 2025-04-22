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Thy Seferleri Hava Koşullarıyla İptal

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OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEFERLERİ ETKİLEDİ

Trabzon ve Rize’de meydana gelen olumsuz hava koşulları, uçak seferlerini olumsuz etkiliyor. Bu durumu sosyal medya hesabından duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şu şekilde ifade ediyor: “Değerli yolcularımız, Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.”

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN LİSTESİ

İstanbul – Trabzon / Trabzon – İstanbul arasında iptal edilen seferler şunlardır: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821. Ayrıca, İstanbul – Rize / Rize – İstanbul arasında da TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536 ve TK2537 seferleri iptal edilmiştir. Yolcuların seyahat planlarını güncelleyebilmesi için THY, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirtiyor.

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