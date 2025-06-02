THY, Thai Airways ile işbirliği yaptı

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Türk Hava Yolları (THY), Tayland’ın ulusal havayolu şirketi Thai Airways ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. THY Basın Müşavirliğinden gelen bilgilere göre, Thai Airways 1 Aralık 2023 itibarıyla Bangkok’tan İstanbul’a günlük seferler başlatacak. THY’nin geniş uçuş ağı ile birleşerek bu işbirliğinin temeli oluşturuluyor. İki şirket, Delhi’de düzenlenen IATA AGM organizasyonunda bir araya gelerek stratejik işbirliğini geliştirmek amacıyla önemli bir adım attı. Anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki yolcu trafiğinin artırılması planlanıyor. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi THY’nin, Thai Airways ile bölgesel gücü birleştiğinde, yolcular tüm dünyada konforlu bir seyahat deneyimi elde edecek.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, iki şirket arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin, Türkiye ile Tayland arasındaki turizm potansiyelini geliştirmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bolat, “İki ülke arasındaki bağlantıyı artıracak ve yolculara her iki hava yolunun uçuş ağı üzerinden daha fazla seçenek sunacak bu işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

TAYLAND’AN STRATEJİK DEğERLENDİRME

Thai Airways Üst Yöneticisi Chai Eamsiri ise “Bangkok-İstanbul hattında gerçekleştirilecek codeshare seferleri, Thai ve THY arasındaki işbirliği, ilgili otoritelerin iznine bağlı olarak 2025-2026 tarife döneminde hayata geçirilecektir. Bu anlaşma ile birlikte iki hava yolunun uçuş ağı genişleyecek ve gelecekte yeni işbirliği fırsatları keşfedilecektir. Thai’nin uçuş ağı hava yolu stratejisi sayesinde yolcular, Asya ile birlikte Tayland iç hatlarına da rahatlıkla ulaşım sağlayacaktır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.