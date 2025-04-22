THY, Trabzon Ve Rize Seferlerini İptal Etti

SEFERLERİN İPTALİ HAKKINDA BİLGİ

Türk Hava Yolları, Trabzon ve Rize’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın bu şehirlerle gerçekleştireceği bazı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. İptallerle ilgili bilgilendirmeyi basın müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden paylaştı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Yahya Üstün’ün açıklamasında, “Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul – Trabzon / Trabzon – İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821. İstanbul – Rize / Rize – İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537” ifadeleri yer aldı.

SEYAHAT PLANLARINI GÜNCELLEME İMKANI

Yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri için web sitesi veya mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Anlayışları için yolculara teşekkür edildi.