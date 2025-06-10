THY, Uçağına Osmancık Adı Verecek

Yeni Uçak İsimlendirmesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, alınacak yeni bir uçağa şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın doğum yeri olan Çorum’un Osmancık ilçesinin isminin verileceğini duyurdu. Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, filoda “Osmancık” adlı bir uçağın mevcut olmadığını vurguladı.

Uçak Teslimat Bilgileri

Bolat, “Yakın zamanda teslim A321 NEO uçağımız, 30 Haziran’da fabrika teslim bir A350 ve bir de B787 uçağımız var” diye belirtti. İlçe adlarının dar gövde uçaklara yazıldığını fakat Aybüke öğretmenin hatırasına A350 uçağına ‘Osmancık’ isminin verileceğini ifade etti. Bolat, “Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah onlardan razı olsun” sözleriyle duygularını dile getirdi.