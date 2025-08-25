THY ve Lufthansa Ortaklığı, Uçuşları Arttırdı

UÇUŞ SEFERLERİNDE ARTIŞ KARARI

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress, sonbahar döneminde Almanya, Avusturya ve İsviçre’den Ege ve Akdeniz bölgelerine gerçekleştirilen uçuş seferlerinde artırma kararı aldı. Hava yolu şirketi, Ekim ayında bu hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla toplam 1,1 milyon koltuk sunacak.

ARTAN TALEBE YANIT VERİYOR

SunExpress Grup Satış Kıdemli Müdürü Tobias Bracht konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaz sezonu dışındaki dönemler için artan bir talep gözlemliyoruz. Sonbahar dönemi için oluşturduğumuz kapsamlı uçuş programı da bu talebe yanıt veriyor. Bu ilgi, Türkiye’nin yılın her döneminde tercih edilen bir seyahat destinasyonu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Sonbahar dönemi, hem golf ve doğa yürüyüşleri gibi sportif aktiviteler hem de Türkiye’nin kültürel ve gastronomik zenginliklerini keşfetmek için ideal bir zaman” dedi.

KAPASİTE ARTIŞI YAPILAN HATLAR

Sonbahar dönemi için kapasite artışı yapılan hatlar arasında şunlar yer alıyor:

– Dresden – Antalya: günde 2 sefer (geçen yıl: günde 1 sefer)

– Erfurt – Antalya: günde 2 sefere kadar (geçen yıl: haftada 3 sefer)

– Cenevre – Antalya: her gün (geçen yıl: haftada 4 sefer)

– Berlin – Dalaman: haftada 4 sefer (geçen yıl: haftada 3 sefer)

– Düsseldorf – Dalaman: haftada 8 sefer (geçen yıl: haftada 7 sefer)

– Köln/Bonn – Dalaman: haftada 4 sefer (geçen yıl: haftada 3 sefer)

– Stuttgart – Dalaman: haftada 4 sefer (geçen yıl: haftada 3 sefer)