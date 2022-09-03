THY’den 20 bin TL’lik ikramiye

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, personele 20 bin TL’lik ikramiye verildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları personeline ikramiye dağıtma kararı aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada personele 7 Eylül’de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül’de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz”