THY’den Afganistan açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan’a gerçekleştirilecek tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.
Başkent Kabil’e sadece tahliye uçakları yönlendirilecek.
Türkiye’den Afganistan’a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi.
Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından, Kabil Büyükelçiliği havalimanına taşınmıştı.
Türk askerinin koruduğu havalimanında, büyükelçilik diplomatik misyonlarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda tahliye için başvurular alındı.
Yurda dönmek isteyenleri İstanbul’a getirecek uçak gece havalandı ve Kabil’e ulaştı.
Uçağın, 324 yolcuyla Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.