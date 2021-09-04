THY’den PRC testi açıklaması

Türk Hava Yollar (THY), PRC testi ile ilgili açıklama yaptı.

Türk Hava Yollar (THY), yayınladığı açıklamasında aşı olmayanlara zorunlu PRC testi getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle 6 Eylül itibariyle belirlenen alanlarda aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu başlıyor. THY uyarı amacıyla yayınladığı duyuruda, “Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir” hatırlatmasında bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında corona virüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY’den yapılan duyuruda, “İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir” denildi.