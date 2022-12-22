THY’den sefer kararı

Türkiye Hava Yolları, Polonya’nın endüstri şehri Katoviçe’ye düzenlenen seferlerin sayısının artırıldığını duyurdu.

THY, Polonya’nın endüstri şehri Katoviçe’ye 3 Mart 2023’te başlatacağı seferlerle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY Katoviçe seferiyle uçtuğu destinasyon sayısını 343’e çıkaracak.

Bayrak taşıyıcı şirket, Katoviçe’ye 3 Mart 2023’te başlatacağı seferlerini kış tarifesinde pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 5 gün icra edecek.

Yolcular, İstanbul’dan Katoviçe’ye tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 149 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edebilecek.

Polonya’nın en büyük şehirlerinden ve ülkenin kömür madenleriyle meşhur Silezya eyaletinin başkenti olan Katoviçe, ülke sanayisi için önemli bir bölgede yer alıyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan kent, Paraşüt Kulesi, Zaleze Sarayı ve Silezian Tiyatrosu gibi mimari yapılarıyla da yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.