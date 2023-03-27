THY’nin Tel Aviv seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları’nın bugün yapılması beklenen Tel Aviv seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

Türk Hava Yolları’nın bugün yapılması planlanan Tel Aviv seferleri, İsrail’deki protestolar nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan TK 786 İstanbul-Tel Aviv, TK 787 Tel Aviv-İstanbul, TK 794 İstanbul-Tel Aviv, TK 795 Tel Aviv-İstanbul, TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.