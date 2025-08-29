Tiago Djalo, Beşiktaş’ta çok mutlu

TRANSFER HEYECANI

Beşiktaş’ın yeni transferi Tiago Djalo, kulübe katıldığı için büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu, kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım” dedi. Beşiktaş’ın İtalya Serie A ekibi Juventus’tan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki stoper, siyah-beyazlıların televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.

ARKADAŞLARINDAN GÜZEL GÖRÜŞLER

Djalo, transfer sürecinde Burak Yılmaz ve Joao Mario ile görüştüğünü ifade ederek, “Güzel şeyler duydum. Burada oynamış olan birkaç arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattılar. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı” şeklinde konuştu. Burak Yılmaz’la Lille’deki döneminden tanıştığını ve ondan Beşiktaş’la ilgili güzel yorumlar aldığını da belirtti. “O, hem kulüp hem de taraftarlar hakkında birçok güzel şey söyledi” dedi. Ayrıca Joao Mario’nun da kulüp hakkında olumlu görüşler sunduğunu aktardı.

HEDEFİ KUPALAR

Djalo, Beşiktaş taraftarı için de heyecanını dile getirerek şunları söyledi: “Her şeyden önce mutlu olmak istiyorum. Takıma kupalar kazanmak için yardım etmek istiyorum. Benim için en önemli şeylerden biri bu. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıkmak ve onları mutlu etmek için heyecanlıyım.” Bu açıklamalar, yeni transferin Beşiktaş’a katılmasıyla birlikte taraftarın beklentilerini de artırıyor.