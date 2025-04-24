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Tiago Splitter: “Fenerbahçe Harika Oynadı”

Tiago Splitter’ın Açıklamaları

İstanbul’da oynanan THY Euroleague play-off serisinin 2. maçında Paris Basketbol, Fenerbahçe Beko’ya 89-72 yenilerek parkeden mağlup ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Paris Basketbol’un başantrenörü Tiago Splitter, takımının performansını değerlendirerek, “Çok kötü yenildik. Fenerbahçe hücum ve savunmada çok iyiydi. Çok zor atışları başardılar. Savunmaları çok iyiydi. Biz ise fiziksel olarak çok iyi değildik. Fenerbahçe çok iyiydi” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Ribaund Performansı

Eşleşmenin 3. maçı hakkında da konuşan Splitter, taraftarların desteğine vurgu yaparak, “Çok klişe bir şey söyleyeceğim; eve gidip taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Tüm eforumuzu sergileyeceğiz. Atışları kaçırmamamız gerekiyor.” dedi. Fenerbahçe’nin ribaundları domine ettiğine dikkat çeken Splitter, “Yeni bir şey taraftarlarımız için. Onlara çok ihtiyacımız var. Destekleri önemli olacak” diye ekledi.

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