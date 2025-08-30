Haberler

Tianjin’de Büyük Zirve Gerçekleşecek

BÜYÜK TOPLANTI TİANJİN’DE GERÇEKLEŞECEK

Çin’in kuzey bölgesindeki liman kenti Tianjin, 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu zirve, Shanghai İşbirliği Örgütü tarihinin en büyük toplantısı olma özelliği taşıyor.

LİDERLER BİR ARAYA GELİYOR

Zirvede, Asya, Avrupa ve Afrika’dan gelen liderler bir araya gelerek, örgütün gelecek on yıllık kalkınma planını belirleyecek. Bu büyük buluşma, katılımcı ülkeler arasında işbirliğini ve iletişimi güçlendirerek yeni fırsatlar yaratma bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Danimarka İçin Takımlar Zafer Bayramı’nı Kutladı

U16 ve U18 Milli Takımları, Danimarka'daki turnuvalar öncesi yoğun hazırlık sürecinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı.
Haberler

Kaza Sonucu 3 Ölü, 2 Yaralı

Hakkari-Van karayolunda bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde acil servis ve kurtarma ekipleri bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.