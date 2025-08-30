Tianjin’de Büyük Zirve Gerçekleşecek

BÜYÜK TOPLANTI TİANJİN’DE GERÇEKLEŞECEK

Çin’in kuzey bölgesindeki liman kenti Tianjin, 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu zirve, Shanghai İşbirliği Örgütü tarihinin en büyük toplantısı olma özelliği taşıyor.

LİDERLER BİR ARAYA GELİYOR

Zirvede, Asya, Avrupa ve Afrika’dan gelen liderler bir araya gelerek, örgütün gelecek on yıllık kalkınma planını belirleyecek. Bu büyük buluşma, katılımcı ülkeler arasında işbirliğini ve iletişimi güçlendirerek yeni fırsatlar yaratma bekleniyor.