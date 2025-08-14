Tianjin’de Elektrikli Römorkör Filosu Açıldı

ELEKTRİKLİ RÖMORKÖRLERDEN OLUŞAN YEŞİL FİLO DENIZE AÇILDI

Dördüncü bir römorkör filosu, 14 Ağustos’ta Çin’in kuzeyindeki Tianjin kentindeki bir limandan denize açıldı. Bu “yeşil filo”, tamamen elektrikle çalışan dört liman römorköründen oluşuyor ve Tianjin Limanı’ndaki türünün en büyük filosunu oluşturuyor. Römorkörler, özellikle limana giriş, çıkış, yanaşma ve ayrılma işlemlerinde gemilere destek sunuyor.

DÜŞÜK EMİSYON VE GÜRÜLTÜYLE ÇALIŞIYORLAR

Geleneksel römorkörlerle karşılaştırıldığında, elektrikli versiyonlar sıfır egzoz emisyonu ve daha düşük gürültü seviyesi ile dikkat çekiyor. Her biri 5.400 beygir gücünde gelişmiş elektrik motorları ve akıllı kontrol sistemleriyle donatılan bu römorkörler, daha yüksek operasyonel verimliliği sunuyor. Ayrıca, bu römorkörler, çok daha düşük maliyetle işletme imkanı sağlıyor.