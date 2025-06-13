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Tianjin’de Fuar Başladı, Projeler İmzalandı

FUARIN BAŞLANGICI VE PROJELER

Tianjin, 13 Haziran – 3. Tianjin Uluslararası Gemicilik Sektörü Fuarı perşembe günü Çin’in kuzeyinde, Tianjin Belediyesi’nde başladı. Bu fuarda toplamda 40 milyar yuan (yaklaşık 5,6 milyar ABD doları) değerinde 70 önemli proje imzalandı. İmzalanan projeler, gemicilik ekipmanlarının üretimi, taşımacılık lojistiği, liman, ticaret, yeşil yakıtlar ve nakliye finansmanı gibi kritik alanları kapsıyor.

KENTİN ROLÜ VE GELİŞİMLER

Tianjin Yatırım Teşvik Bürosu’ndan bir yetkili, imzalanan projelerin “kuzeydeki uluslararası gemicilik merkezi olarak kentin rolünü önemli ölçüde güçlendireceğini” ve liman, sanayi ile kentsel gelişimin entegrasyonunu “hızlandıracağını” ifade etti. 50.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen fuara, 9 temalı sergi alanı ile birlikte 440’tan fazla işletme, öncü liman temsilcileri ve sektör dernekleri katılım gösterdi.

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