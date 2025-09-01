Tianjin’de Gezinti Düzenlendi

TİANJİN’DE DÜZENLENEN ZİRVENİN ÖNEMİ

Çin’in liman kenti Tianjin, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Zirve esnasında yabancı liderlerin eşleri, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in eşi Peng Liyuan’ın daveti üzerine gezinti etkinliği gerçekleştirdi.

GEZİYE KATILAN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Pazartesi öğleden sonra Haihe Nehri’nde gerçekleşen tekne turuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da dahil olmak üzere birçok önemli isim katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nepal Başbakanı KP Sharma Oli, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in eşleri, etkinlikte yer alan diğer katılımcılar arasında bulunuyor. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kızı da bu önemli geziye katılarak etkinliğe renk kattı.