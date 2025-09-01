Tianjin’de Tekne Gezisi Düzenlendi

YABANCI LİDERLERİN EŞLERİNE DAVET

Çin’in liman kenti Tianjin’de gerçekleştirilen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi çerçevesinde, yabancı liderlerin eşleri, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in eşi Peng Liyuan’ın daveti üzerine Haihe Nehri’nde tekne gezisi yaptı. Pazartesi öğleden sonra düzenlenen etkinlikte Peng, konuklarını içten bir şekilde karşıladı ve onlarla tek tek el sıkıştı. Sonrasında, konuklar hep birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.

TARİHİ VE KÜLTÜREL GÜÇ

İskelede neşe dolu bir atmosfer vardı; çocuklar ülke bayraklarını sallayarak konukları selamladı. Tekne gezisi sırasında Peng ve konukları, Tianjin’in tarihi ve gelişimi hakkında bilgilendirildi. Peng, Tianjin’i “zengin tarihi mirasıyla modern cazibeyi harmanlayan bir kent” olarak nitelendirdi. Haihe Nehri’nin, kentin kalkınmasına ve farklı kültürlerin etkileşimi ile karşılıklı öğrenme süreçlerine tanıklık ettiğini ifade etti. Ayrıca, konuklarıyla beraber böyle hatıra dolu anlar paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

ÇİNE GÖERGÜ VE BAŞARILAR

Konuklar arasında, geleneksel Çin müzik aletlerinden sanxian (üç telli) müziğinin eşlik ettiği çay sohbeti ile nehir kenarındaki manzaranın keyfini çıkaran misafirler, teknede birlikte fotoğraf çektirdi. Ayrıca, konuklar, Çin’in zengin geleneksel kültürü ile ülkenin modernleşme sürecindeki önemli başarılarından övgüyle bahsetti. Gezi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nepal Başbakanı KP Sharma Oli, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in eşleri ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kızı da yer aldı.