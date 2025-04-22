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Tianjin’deki Dijital Ekonomi Gelişiyor

TEKNOLOJİ TABANLI ŞİRKETLERİN ETKİSİ

Çin’in kuzeyindeki Tianjin şehrinde yer alan dijital ekonomi sanayi parkındaki birçok dijital teknoloji odaklı şirket, son yıllarda yürüttükleri faaliyetlerle yerel ekonominin yüksek kaliteli gelişimine katkı sağlıyor. Bu park, yenilikçi çözümler sunan şirketlere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda ekonomik büyümeyi hızlandıran önemli bir merkez haline geliyor.

DİJİTAL EKONOMİNİN YÜKSELİŞİ

Son dönemlerde bu dijital girişimler, teknolojik gelişmeleri kullanarak iş süreçlerini iyileştiriyor ve ekonomik dinamizmi artırıyor. Tianjin’deki bu sanayi parkı, dijital ekonominin gelişiminin temeli haline gelirken, yerel iş gücüne de yeni istihdam olanakları sağlıyor. Şirketler, sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmak için inovasyon odaklı stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

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