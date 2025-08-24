Tianjin’deki Zirve İçin Hazırlık Tamam

ZİRVENİN HAZIRLIKLARI TAMGAHA ZAMAN YENİLİKLERİ

Tianjin Belediyesi, Çin’in kuzeyinde yer alan önemli bir liman kenti olarak, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan, 20’den fazla ülkenin lideri ve 10 uluslararası kuruluşun başkanını ağırlayacak Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi için son hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte şehirde kapsamlı iyileştirmeler yapılıyor. Tianjin’i boydan boya saran Haihe Nehri, 217 bina, 14 köprü ve 8,2 kilometre nehir kıyısındaki aydınlatma projesi ile geceleri de etkileyici bir manzaraya sahip olacak.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE GÖNÜLLÜ EKİPLER

Belediye yönetimi, kentin altyapısının modernleşmesine yönelik birçok çalışma yapmaya önem veriyor. Yol düzeltme, köprü bakımı, yeşil alan genişletme ve kamu hizmetlerini güçlendirme gibi projeler bu kapsamda gerçekleştiriliyor. Zirve süresince yardımcı olabilmek amacıyla yerel üniversitelerden yaklaşık 1.000 genç gönüllü, diplomatik görgü kuralları, acil durum müdahalesi ve dil hizmetleri konularında eğitim aldı. Tianjin Yabancı Diller Üniversitesi’nden gönüllü çevirmen Wang Yutong, “Dünya sadece modern kent silüetimizi ve ekonomik canlılığımızı değil, aynı zamanda zengin tarihimizi ve sıcak misafirperverliğimizi de görecek” şeklinde açıklama yaptı.

GÖNÜLLÜLERİN ROLÜ VE HAZIRLIKLARIN ÖNEMİ

Yerel topluluk gönüllüleri, emekliler ve öğrenciler de dahil olmak üzere, dostane bir atmosfer yaratmaya destek olmak için “Shanghai İşbirliği Örgütü hizmet ekipleri”ne katıldı. Tianjin’de hazırlıklarla ilgili bilgi veren yetkililerden Yu Pengzhou, “Tianjin’de zirveyi düzenlemek için bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor, hazırlıklarımızı ve hizmet desteğimizi istikrarlı şekilde ilerletiyor ve bu önemli uluslararası etkinlik için her şeyin hazır olmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.