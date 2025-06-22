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Tianjin, Ekolojik Çaba Artıyor

ÇEVRE KORUMA ÇABALARI

Tianjin, 22 Haziran – Çin’in Tianjin şehrindeki Binhai Yeni Bölgesi, son zamanlarda ekolojik çevrenin korunmasına yönelik ve park düzenlemelerini iyileştirmeye dair yoğun çaba sarf ediyor. Bu çalışmalar, bölgedeki birçok sahil alanının popüler turistik mekanlara dönüşmesini sağlıyor.

PARK DÜZENLEMELERİNİN ETKİSİ

Aynı zamanda, bu iyileştirmeler bölgedeki yaşam kalitesini arttırıyor ve yerel halk için daha fazla yeşil alan sunuyor. Yapılan düzenlemeler, doğayı korumanın yanı sıra, turistlerin ilgisini de çekiyor ve ekonomik canlılık sağlıyor.

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