Tianjin Havalimanı’nda Yeni Kontrol Noktası

YENİ GÖÇ KONTROL NOKTASI FAALİYETE GEÇTİ

Çin’in Tianjin kentinde, Binhai Uluslararası Havalimanı’nda yeni bir göç kontrol noktası çarşamba günü resmi olarak açıldı. Bu yenilenen tesis, önceki alanın iki katı bir büyüklüğe ulaşırken, kontrol şeritlerinin sayısı 17’den 22’ye yükseltildi.

ÖZEL ŞERİTLER VE HIZLI GEÇİŞ KANALLARI BULUNUYOR

Tesis, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Zirvesi’ne katılan delegelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere dört özel şerit ile sekiz hızlı geçiş kanalı da içeriyor. Ayrıca, otonom devriye robotları ve entegre akıllı kontrol kontuarları gibi ileri teknolojilerle donatılan yeni tesis, sınır geçiş verimliliğini yaklaşık yüzde 30 artırıyor.