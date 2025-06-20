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Tianjin, İnovasyon Başarıları Elde Etti

TİANJİN PİLOT SERBEST TİCARET BÖLGESİ BAŞARILARINI ARTIRIYOR

Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, 2015 yılında kurulumunun ardından geçen on yıl içinde kurumsal inovasyon alanında önemli başarılara imza atıyor. Bu bölge, deniz ve hava limanları, endüstriyel temeli ve politika inovasyonları gibi kaynak güçlerinden faydalanıyor.

ENDÜSTRİYEL KÜMELERİN OLUŞUMU

Kapsamlı kaynaklarıyla Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, havacılık lojistiği, ekipman imalatı ve uluslararası ticaret konularında kendine özgü endüstriyel kümeler oluşturuyor. Bu gelişmeler, bölgenin ekonomik dinamizmini artırıyor ve ticaretin büyümesine katkı sağlıyor.

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