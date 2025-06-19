Tianjin Limanı Otomasyona Geçiyor

TİANJİN LİMANI OTOMASYONA GEÇİYOR

Çin’in kuzeyinde yer alan Tianjin kentindeki Tianjin Limanı, son yıllarda tüm operasyonel süreçlerini otomatikleştirerek, akıllı ve çevre dostu bir liman merkezi inşa etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Limanın konteyner ve dökme yük terminallerinde akıllı operasyon sistemleri, tam kapasiteyle etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor.

AUTOMASYON ORANI YÜZDE 88’İ GEÇİYOR

Büyük ölçekli konteyner ekipmanlarındaki otomasyon oranı yüzde 88’in üzerine çıkarken, ortalama operasyon verimliliğinde yüzde 15’lik bir artış gözlemleniyor. Bu durum, limanın operasyonel süreçlerini hızlandıracak ve verimliliği artıracak etkiler yaratıyor. Tianjin Limanı, bu gelişmelerle birlikte uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.