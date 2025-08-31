Tianjin, Zirve İçin Liderler Geliyor

LİDERLER ÇİN’E GELİYOR

Çin’in kuzeyindeki Tianjin şehrinde, 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılacak liderlerin gelişleri sürüyor. Bu zirve, örgüt tarihi açısından en geniş kapsamlı toplantı olma özelliği taşıyor.

KALKINMA PLANLARI BELİRLENECEK

Zirvede, Asya, Avrupa ve Afrika’dan gelen liderler, örgütün önümüzdeki on yıllık kalkınma planını belirliyor. Bu önemli toplantı, uluslararası işbirliği ve gelişme açısından önemli fırsatlar sunacak.