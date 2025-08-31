Haberler

Tianjin, Zirve İçin Liderler Geliyor

LİDERLER ÇİN’E GELİYOR

Çin’in kuzeyindeki Tianjin şehrinde, 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılacak liderlerin gelişleri sürüyor. Bu zirve, örgüt tarihi açısından en geniş kapsamlı toplantı olma özelliği taşıyor.

KALKINMA PLANLARI BELİRLENECEK

Zirvede, Asya, Avrupa ve Afrika’dan gelen liderler, örgütün önümüzdeki on yıllık kalkınma planını belirliyor. Bu önemli toplantı, uluslararası işbirliği ve gelişme açısından önemli fırsatlar sunacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Barış ve Adalet İçin Ortak Yol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, People's Daily'de yayımlanan makalesinde Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, bölgesel barış için çok yönlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Tavas’ta Hafif Ticari Araç Devri

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.