Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

DÜZCE’DE TIBBİ ACİL ÇAĞRI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezleri’nde çalışan Komuta Kontrol Merkezi Personeline yönelik ilk Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitim, Türkiye’de tıbbi acil çağrı yönetiminde standardizasyon sağlama amacı doğrultusunda Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda düzenlendi.

EĞİTİMİ KAPSAYAN KONULAR

Eğitim, Komuta Kontrol Merkezi’nin işleyişi, çalıştığı kurallar, tıbbi acil çağrı yönetimi, telefon iletişimi gibi konuları kapsıyor. Ayrıca, özel arama grupları, ambulans çeşitleri ve acil sağlık araçları, nakil koordinasyonu, olağanüstü durum yönetimi, yazılım ve haberleşme sistemleri gibi teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra stres yönetimi ve etik kurallar da ele alındı. Eğitimin bir diğer önemli kısmı ise telefonda ilk yardım müdahalesi yönlendirmesine yönelik tıbbi acil çağrı algoritmalarını içermekteydi.

Düzce’de ilk kez düzenlenen ve 4 gün süren bu eğitim programında 5 eğitmen ve 12 katılımcı (7 doktor, 3 Acil Tıp Teknisyeni, 2 Sıhhiye Memuru) yer aldı. Eğitim süresince katılımcılar toplam 12 sunum, 2 vaka tartışması, 2 oyunlaştırma faaliyeti ve 12 vaka simülasyonu ile deneyim kazandılar. Programa katılanlar, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından katılım belgelerini aldı.