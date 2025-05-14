Tıbbi Cihaz İhracatı Yükseldi, İnovasyon Artıyor

YERLİ ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tıbbi cihaz ihracatının ithalatı karşılama oranının 2017 yılında yüzde 23’ten, günümüzde yüzde 48’e yükseldiğini belirtti. Kacır, önümüzdeki süreçte TÜBİTAK, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı’nın iş birliği ile Türkiye’nin bilimsel araştırma altyapısını daha da güçlendireceklerini ifade etti.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ÖNEMİ

Bakan Kacır, Ankara’da gerçekleştirilen ‘Ankara SanTek Zirvesi’ne katıldı. Zirvede yaptığı konuşmada, “Dünya, insanlık tarihinin en büyük teknolojik sıçramalarından birine tanıklık ediyor. Yapay zekadan biyoteknolojiye, uzay teknolojilerinden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alanda yaşanan ilerlemeler; ülkelerin geleceğini, toplumların refahını ve küresel dengeleri doğrudan etkiliyor” dedi. Türkiye’nin son 22 yılda güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi oluşturduğunu belirten Kacır, 106 teknoparkta 11 bin 500’den fazla teknoloji girişiminin aktif olarak çalıştığını kaydetti.

AR-GE DESTEK PROGRAMLARI

Kacır, son 22 yılda TÜBİTAK destek programları aracılığıyla 34 milyar liralık bir destek sağladıkları bilgisini verdi. “Medikal sektörde üretim ve teknoloji geliştirme, birbirini tamamlayan unsurlar olarak görülmelidir. Yenilikçi fikirlerin ürüne dönüşmesi, uzun süreli mühendislik ve prototipleme süreçleri gerektiriyor” açıklamasında bulundu. Bu kapsamda, sağlık alanında birçok yenilikçi ürünün geliştirilmesine katkı sağladıklarını belirtti.

YERLİ ÜRETİM VE KALKINMA HEDEFLERİ

Kacır, “Sağlıkta yerli üretimi ve teknolojiyi destekleyen adımların meyvelerini almaya başladık. Bugüne dek 73 Ar-Ge merkezi ve teknoparklarımız bünyesindeki 893 teknoloji girişimi sağlık alanında araştırma projelerine destek aldı. 2016’da imal edilen ilaçların yerlilik oranı kutu bazında yüzde 75, değer bazında ise yüzde 42 seviyesindeyken, geçen yılın ilk altı ayında kutu bazında yüzde 90, değer bazında ise yüzde 56’ya ulaşmayı başardık” dedi. Bakan Kacır, gelecekte yerli üretimi destekleyecek ve Ar-Ge yatırımlarını teşvik edecek yeni kamu alım stratejileri geliştirileceğini açıkladı. Kacır, zirvenin ardından stantları ziyaret ederek sektör temsilcilerinden ürünleri hakkında bilgi aldı.