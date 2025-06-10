Tıbbi Sülük, Alternatif Tedavi Yöntemi

hirudoterapi tedavisi ile gelen yenilikler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde uygulanan ve ‘Hirüdoterapi’ olarak bilinen tıbbi sülük tedavisi, kardiyovasküler hastalıklar, kanser hücrelerinin tedavisi, immün sistemin düzenlenmesi, romatizmal hastalıklar ve eklem ağrıları gibi birçok hastalıkta geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olarak tercih ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tıbbi sülük yetiştiren ilk üniversite olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, yetiştirdiği sülüklerle özellikle COVID-19 salgını sonrası artış gösteren kalp krizi riski için alternatif bir tedavi yöntemi sunuyor.

sülüklerin çiftliklerde üretilmesinin önemi

GETAT Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu, merkezde Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılındaki mevzuatına göre kupa tedavisi, sülük tedavisi, akupunktur, ozon, bitkilerle tedavi, osteopati gibi yaklaşık 14 alanda destekleyici tedaviler uygulandığını belirtti. Mollahaliloğlu, “Sülüklerin doğadan toplanarak değil, çiftlikte üretilmesi önemlidir. Çünkü doğadan toplanan sülükler, doğadaki sayıyı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bu sülüklerin taşıdığı hastalıkları hastaya taşıma riski de vardır. Bu nedenle çiftliklerde üretilen sülüklerin kullanılması gerekmektedir. Mevzuat da bunu öngörüyor” dedi.

sülük tedavisinin etkileri ve yanlış inanışlar

Halk arasında “sülüğü bırakın, o kendi rahatsızlığı bulur” şeklindeki bir inanç olduğunu aktaran Prof. Dr. Mollahaliloğlu, “Aslında bu doğru değil. Sülük, fazla kanın olduğu bölgeleri bulup orayı emiyor. Biz akupunktur noktalarını kullanıyoruz çünkü bu noktaların hangi hastalık için kullanıldığı biliniyor. Akupunktur noktalarına sülük yerleştirerek tedavi sağlıyoruz. Sülük sadece rahatsızlıklar için değil, koruyucu sağlık hizmeti anlamında da kullanılabiliyor. Kişiler hasta olmasa bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yılda iki kez sülük tedavisi faydalıdır. Özellikle COVID sonrası kalp krizinin artmasıyla birlikte pıhtılaşma riski de yükseldi. Sülükteki bazı enzimler, kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizine karşı koruyucu bir etki sağlamaktadır. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirmek ve kan pıhtılaşmasını engellemek için doktor tavsiyesiyle sülük kullanılması önerilmektedir” şeklinde konuştu.

sülüklerin biyolojik etkileri ve araştırmalar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Ayhan, üniversitenin Çubuk yerleşkesinde tıbbi sülüklerin üretimi, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve laboratuvar çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti. Ayhan, “Tıbbi sülük, ısırdığı bölgeye kan emmeden önce sıvı veriyor. Bu sıvı, çok sayıda protein ve enzim içeriyor. Bunlar, antikoagülan, kan sulandırıcı, kas gevşetici, enflamasyon giderici ve ağrı giderici özelliklere sahip. Bu sıvılar, sülüğün daha iyi kan almasını sağlarken, bireyleri tedavi ediyor. Ayrıca sülük, kan emerek o bölgedeki ödemi ve şişliği de azaltıyor” dedi.

kanser hücreleri üzerindeki başarılar

Ayhan, yürütülen en son çalışmalarla sülük enziminin bağışıklık sistemini düzenlediğini ve otoimmün hastalıkların kontrol altına alınabileceğini belirtti. “Kanser hücrelerine sülük uyguladık ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Enflamasyonu etkili bir şekilde baskılayabiliyor. Günümüzde birçok hastalığın sebebi enflamasyon olduğu için sülük tedavisi gelecekte daha fazla önem kazanacak. Bazı insanlar sülükleri görünce rahatsız olabiliyor, bu nedenle sülüğün salgısını alıp toz haline getiriyoruz. Biyoteknolojik açıdan bunu ilaç formuna dönüştürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Umarım bu alanda insanlığa faydalı hizmetler sunarız” dedi.