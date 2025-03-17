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Tibet’te Çiftçiler Baharı Törenle Karşıladı

İLKBAHAR KUTLAMALARI

Tibet Özerk Bölgesi’nde çiftçiler, 17 Mart’ta ilkbaharın gelişini kutlamak amacıyla özel törenler düzenliyor. Bu etkinlik, yeni tarım yılının başlangıcını müjdeleyerek tarımsal faaliyetlerin başlamasına zemin hazırlıyor. Törenler, hem elverişli hava koşulları hem de bol hasat için dua ederek tarımsal başarılara işaret ediyor.

TARIM İÇİN ÖNEMİ

Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’nde tarımla ilgilenen topluluklar için bu kutlamalar oldukça büyük bir anlam taşıyor. Her yıl tekrarlanan bu ritüeller, çiftçilerin umutları ve toplumsal bağları açısından da önemli bir yere sahip. Bu tür etkinlikler, bölgedeki tarımsal kültürün ve geleneklerin canlılığını korumasına katkıda bulunuyor.

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