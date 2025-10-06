Haberler

Tibet’te Everest Dağı’nda Kar Fırtınası Mağdurları Kurtarılıyor

KAR FIRTINASIYLA MAHSUR KALANLARDAN BİRİ KURTARILDI

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde yer alan Everest Dağı’nın doğu yamacında meydana gelen kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan bin kişi arasında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu durumun sonucunda, 350 kişi yerel köylüler ve profesyonel ekipler tarafından kurtararak Qudang kasabasına götürüldü. Ayrıca, 200’den fazla kişiyle de bağlantı kurulduğu bildiriliyor. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü, bölgede mahsur kalan diğer kişilerin de zamanla Qudang kasabasına ulaşmasının beklendiği ifade ediliyor.

BİN KİŞİ MAHSUR KALDI

3 Ekim akşamı başlayan kar fırtınası, bölgedeki ulaşımı engelleyerek dağ yürüyüşü yapan yaklaşık bin kişinin kamplarda mahsur kalmasına sebep oldu. Kar temizleme çalışmaları için birçok yerel köylü ve kurtarma ekibi harekete geçti. Bu süreçte bölgeye girişler geçici olarak askıya alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırım Savaşı’nın Tarihi ve Jeopolitik Önemi

4 Ekim 1853'te Rus orduları Eflak ve Boğdan'ı işgal edince Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş açtı. Bu olay, önemli bir askeri çatışmanın başlangıcını simgeliyor.
Haberler

Gazze’deki Yerinden Edilme Durumu Uluslararası Hukuka Aykırı

Gazze'deki iki yıllık çatışma, nüfusun büyük kısmını göç etmek zorunda bırakırken, milyonlarca insanı güvenli olmayan bir alanda hapsetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.