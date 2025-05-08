Ticaret Anlaşması İçin Beklenti Artıyor

GÜMRÜK VERGİLERİ İLE DÜNYA TİCARETİ DEĞİŞİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine Ocak 2025’te başlayarak, 72 gün içerisinde dünya ticaretini karmaşaya sokan gümrük vergileri açıkladı. Özellikle Çin’e uygulanan yüksek tarifelerin yanı sıra, Türkiye’yi yüzde 10’luk en düşük vergi oranıyla muaf tutarken, Avrupa Birliği’ne yüzde 39 ve İngiltere’ye de yüzde 10 vergi getirdi. Ancak, piyasalar üzerindeki olumsuz etkiler ve tepkiler sonrası Trump, Çin hariç diğer tarifeleri 90 gün erteledi. Bugün, ABD ile İngiltere arasında tarife indirimine yönelik bir anlaşma bekleniyor.

TARİFELER PİYASALARI SARSTI

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı tarife açıklaması, ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 endeksinde ciddi bir düşüşe yol açtı. Duyurunun yapıldığı gün, 2 Nisan 2025’te endeks yüzde 15 değer kaybederek tarihi bir düşüş gösterdi. Güncel verilere göre, S&P 500 8 Mayıs 2025 tarihinde 563.765 USD seviyesine ulaştı, fakat Nisan’daki volatilite piyasalardaki durumu olumsuz etkiledi. Trump’ın tarifeleri 90 gün erteleme kararı almasının ardından, 9 Nisan’da endeks yüzde 12 oranında rekor bir kazanç ile toparlanma yaşadı.

Trump, Truth Social hesabında 9 Mayıs 2025 sabahı 10:00’da Oval Ofis’te “büyük bir ticaret anlaşması” gerçekleştireceğini duyurdu. İngiltere, özellikle çelik ve otomotiv sektöründeki yüzde 25’lik tarifelerin kaldırılmasını talep ederken, ABD’nin ilaç ve teknoloji alanında Londra’dan belirli adımlar beklediği ifade ediliyor. BBC’ye göre, yeni anlaşmayla birlikte tüm vergilerin kaldırılması gündeme gelebilir.

TARİFELER KÜRESEL EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Trump’ın uygulamaya koyduğu tarifeler, küresel piyasalarda önemli bir etki yarattı. The Guardian’a göre, S&P 500’ün Nisan ayındaki yüzde 15’lik kaybı, 1950’lerden bu yana en büyük dört günlük düşüş olarak kaydedildi. Avrupa Birliği, 21 milyar euro değerindeki ABD mallarına misilleme tarifeleri getirmeyi planlarken, Kanada 20.1 milyar dolarlık ABD ürünlerine yüzde 25 tarife uyguladı. Trump’ın çelik ve alüminyum tarifeleri, ABD’nin Kanada’dan ithal ettiği 31.3 milyar dolarlık çelik ve 27.4 milyar dolarlık alüminyumu da olumsuz etkiledi.