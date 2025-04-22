Ticaret Anlaşması Üzerinde Mutabakat Sağlandı

ABD’DEN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ VE TİCARET GELİŞMELERİ

Beyaz Saray’ın sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergileri açıkladıktan sonra 18 ülkeden bu konuyla ilgili yazılı teklif alındığını bildirdi. Leavitt, ayrıca ABD ve Hindistan arasında ticaret anlaşmasının şartları üzerinde mutabakata varıldığını dile getirdi. Trump, 2 Nisan’da yeni vergileri duyurmasının ardından yaşanan gelişmeleri aktaran Leavitt, Trump yönetiminin ticaret müzakereleri çerçevesinde şu ana kadar 18 ülkeden teklif aldığını ifade etti.

TİCARET MÜZAKERELERİ VE GÖRÜŞMELER

Leavitt, ticaret müzakerelerini yürüten ekibin yalnızca bu hafta içerisinde 34 ülkeyle doğrudan görüşmeler yapacağını vurgulayarak, bu görüşmelerin ekonomik işbirliği ve vergiler üzerinde somut ilerlemelere olanak tanıyacağını belirtti. Ayrıca, basının yeterince dikkat etmediği bir gelişme olarak Hindistan’ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in, 21 Nisan itibarıyla Hindistan ile ticaret anlaşmasının şartları üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladığını hatırlattı. Leavitt, bu anlaşmanın ABD dış ticaret stratejisi için “önemli bir adım” olduğunu aktardı.

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak, ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olarak belirleyeceğini dile getiren Trump, birçok ülkeye ise farklı oranlarda ek tarifeler uygulanacağını ifade etti. Tepkiler üzerine, karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin’e yönelik tarife oranını ise yüzde 145’e çıkarmıştı. Pekin yönetiminin de bu durum karşısında ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulayarak tepki verdiği biliniyor. Çin hariç gümrük vergilerinin askıya alınmasının ardından ABD ve diğer ülkeler arasında ticaret müzakereleri başlamıştı. Trump, Hindistan’dan yapılan ithalatlara yönelik yüzde 26 gümrük vergisi uygulayacağını da açıklamıştı.