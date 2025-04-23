Ticaret Bakan Yardımcısı Açıklama Yaptı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul depremi sonrasında taşınmaz ilan fiyatlarında meydana gelen haksız fiyat artışlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz” dedi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

Fırsatçılığa asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Gürcan, “Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.

HAKSIZ FİYAT ARTIRIMLARINA YAPTIRIM

Bu süreçte vatandaşların zor durumlarından faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak değerlendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacağını söyleyen Gürcan, “Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.