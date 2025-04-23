Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan Açıklama Yaptı

FIRSATÇILIĞA GÖZ YUMULMAYACAK

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, vatandaşların sıkıntılarından faydalanmaya yönelik, fırsatçılık sayılabilecek tutum ve davranışlara göz yumulmayacağını duyurdu. Gürcan, “İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır.” dedi.

TAŞINMAZ İLANLARI ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Gürcan, İstanbul depreminin ardından taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Ticaret Bakanlığı olarak, 23 Nisan’da gerçekleşen deprem sonrası emlak sektöründe yaşanabilecek olumsuz gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve vatandaşların mağduriyetine yol açacak uygulamaları engellemek için sürekli çalıştıklarını ifade etti.

DAYANIŞMAYA GEREKEN VURGU

Gürcan, deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin öneminin daha fazla öne çıktığını belirtti. Bu zorlu dönemde işletmelerin ve tüm vatandaşların toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Gürcan, “Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır.” şeklinde konuştu.