Ticaret Bakan Yardımcısı Tataristan’da

TİCARET BAKAN YARDIMCISI HEYETİ TATARİSTAN ZİYARETİNDE

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan liderliğindeki heyet, Tataristan’a bağlı önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Sanayi-Ticaret Bakanı Oleg Korobçenko ile yapılan görüşmede Türkiye ile Tataristan arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı. İki taraf, ikili ticaretin geliştirilmesi ve yatırım alanında iş birliğinin artırılması konularında kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu.

TATARİSTAN’IN STRATEJİK KONUMU VE YATIRIM İMKANLARI

Bakan Yardımcısı Gürcan, Tataristan’ın Rusya ile olan ekonomik ilişkilerdeki stratejik konumuna dikkat çekti. Türk ve Tatar firmaları arasındaki yatırım odaklı iş birliklerinin her iki ülkeye de önemli faydalar sağlayacağını ifade etti. Heyet, ziyaretleri kapsamında Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile de bir araya geldi. Bu görüşmede, karşılıklı yatırım fırsatları ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi üzerine fikir birliğine varıldı. Tataristan’ın Türkiye-Rusya ticaretindeki önemi bir kez daha vurgulandı.

RUSYA-İSLAM DÜNYASI STRATEJİK VİZYON GRUBU ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Ziyaret sırasında, Minnihanov’un Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu kapsamındaki çalışmaları takdirle karşılandı. Bu alandaki faaliyetlerin memnuniyetle takip edildiği de belirtildi. Tüm bu görüşmeler, iki taraf arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının doğması açısından önemli bir adım oluşturuyor.