Ticaret Bakanı Açıklamada Bulundu

CARİ İŞLEMLER AÇIĞINDA ÖNGÖRÜLER VE BEKLENTİLER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Mayıs ayında cari işlemler açığının nisan ayındaki yükselişin ardından önemli ölçüde gerileyerek sıfıra yakın gerçekleşebileceği öngörülmektedir” dedi. Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayı cari işlemler hesabı istatistikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 10,7 milyar dolar düşüş sağlandı” ifadesini kullandı.

NİSAN AYI İHRACAT VERİLERİ

Bakan Bolat, 2024 yılı nisan ayında 26,5 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, 2025 yılı nisan ayında 15,8 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı. 2024 yılı nisan ayında cari işlemler açığının 4,8 milyar dolar, 2025 yılı nisan ayında ise 7,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Nisan ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 116,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını vurgulayan Bakan Bolat, “Yıllık mal ve hizmet ihracatı 381 milyar doların üzerine çıkmıştır” dedi.

Bakan, “Cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlanacak ve makroekonomik istikrar güçlendirilecektir” ifadesini kullandı. Ayrıca, 2025 yılı nisan ayında mal ihracatının yüzde 7,8 artışla 20,8 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 12,7 artışla 12,7 milyar dolara ulaştığını belirtti. İthalattaki artışta altın ithalatının etkili olduğu ve fiyatlardaki artışın belirleyici olduğunu belirtti. Dış ticaret açığının yüzde 22,3 artışla 12,1 milyar dolar olmasının yanı sıra, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 2,9 puan azalışla yüzde 63,2 olarak gerçekleştiğini belirtti.

İHRACATIN ARTIRILMASI YÖNÜNDEKİ POLİTİKALAR

Bakan Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle 2024 yılında cari işlemler açığında önemli bir gerileme beklediklerini bildirdi. “Ticarette artan korumacı eğilimler, AB’deki zayıf ekonomik görünüm ve tarife artışlarının getirdiği belirsizliklerin cari işlemler açığını 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği öngörülmektedir” dedi. Dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

YAZ TURİZMİ GELİRLERİNİN ETKİSİ

Bakan Bolat, yaz aylarında elde edilecek turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına olumlu etkiler doğuracağını belirtti. “Mayıs ayında bakanlığımızca açıklanan öncü verilere göre, 2025 mayıs ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artışla 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi. Mayıs ayında geri çekilen cari işlemler açığının sıfıra yakın süreceği sonucuna vardı. Ayrıca, turizm gelirlerindeki artışın cari işlemler hesabına olumlu yansıyacağı ve hesabın fazla vermeye başlayabileceği öngörüsünde bulundu.