Ticaret Bakanı Açıklamalarda Bulundu

TİCARET BAKANI NİSAN AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI

NİSAN AYI İHRACAT ARTIŞI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayında mal ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bolat, “En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi. Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükseldi” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminlerinin uluslararası kuruluşlar tarafından iyileştirildiğini ifade etti. IMF’nin Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,1’e yükselttiğini belirten Bolat, bu durumun istihdama olumlu yansımalarının olduğunu da vurguladı.

DİYARBAKIR’DA BASIN TOPLANTISI

Diyarbakır’da yapılan basın toplantısında, Vali Murat Zorluoğlu, Milletvekili Galip Ensarioğlu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de yer aldı. Bolat, nisan ayında mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yükseldiğini belirtirken, özellikle paritenin ihracata pozitif etkide bulunduğunu ifade etti. Paritenin avro lehine gelişmesinin ihracat üzerinde 440 milyon dolar pozitif etki yaptığını açıkladı. Bunun yanı sıra nisan ayındaki iş günü sayısındaki artışın da yaklaşık 400 milyon dolarlık olumlu katkı sağladığını belirtti.

Bakan Bolat, nisan ayında mal ithalatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artarak 33 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. İthalattaki artışın ciddi etkilerinin olduğunu ve bu artışın özellikle altın, otomotiv ve makine gibi ürünlerden kaynaklandığını ifade etti. İhracatın ithalatı karşılama oranının nisan ayı itibarıyla yüzde 63,5 olduğunu kaydeden Bolat, geçen yılın aynı döneminde bu oranın yüzde 66,2 olduğunu hatırlattı. Altın ve enerji ithalatı hariç tutulduğunda, bu oranın yüzde 76,2 seviyesine çıktığını aktardı.

YILLIK MAL İHRACAT RAKAMLARI

Yılın ilk dört ayında mal ihracatının 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 4 arttığını açıklayan Bolat, bu yılın ilk dört ayında 86,2 milyar dolarlık mal ihracatı yapıldığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre ithalatın da artığını ifade eden Bolat, bunun 120,8 milyar dolara yükseldiğini vurguladı. İlk dört aydaki dış ticaret açığının 34,5 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Bolat, bu durumun yüzde 14,5’lik bir artışa işaret ettiğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN TİCARET HEDEFİ

Bakan Bolat, ocak-nisan döneminde en fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Irak olduğunu ifade etti. AB’nin Türkiye için en büyük ihracat pazarı olduğuna dikkat çeken Bolat, “AB’ye ihracatımız yıllıklandırılmış 111 milyar dolara yükseldi” dedi. Türkiye’nin güvenilir bir tedarikçi olarak yükseldiğini ve tedarik zincirindeki belirsizlikler nedeniyle Türk ürünlerine olan talebin artarak devam ettiğini belirtti. Bolat, bu artışın ileriki aylarda da süreceğini umduğunu dile getirdi.