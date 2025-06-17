Ticaret Bakanı, Ayakkabı Sektörünü Ziyaret Etti

TİCARET BAKANI AYAKKABI SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bugün, Ankara’da Ticaret Bakanlığımızda, ülkemizin köklü ve emek yoğun sektörlerinden biri olan ayakkabı sanayimizin önde gelen temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk” sözleriyle ziyareti değerlendirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma göre, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile diğer heyet üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, sektörün mevcut durumu ve geleceği hakkında istişarelerde bulunuldu. Bolat, “Sektörümüzün dünya pazarlarında daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, yerli markalarımızın küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk” dedi. Ayrıca, toplantıda TASD ve TASEV’in eğitim ve araştırma alanlarındaki katkılarının da değerlendirildiği bildirildi.

Bakan Bolat, “Üretime, istihdama ve ihracata sunduğu değerli katkılarla ülkemizin kalkınmasına hizmet eden her sektörümüzün olduğu gibi; ayakkabı sektörümüzün de her zaman yanındayız. Ticaret Bakanlığı olarak bu alandaki desteğimizi daha da artırarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.