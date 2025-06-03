Ticaret Bakanı Bolat, AB ile Görüştü

TİCARET BAKANI İLE AB KOMİSYONERİ ARASINDA GÖRÜŞME

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Maroš Šefcovic ile bir araya geldi. Bu ikili görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, çok taraflı ticaret sisteminin reformu ile ilgili iş birliği fırsatları ve gelecekteki ortak çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLER ÜZERİNE İSTİŞARELER

Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında iş birliği imkanları ve gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk” sözlerini kullandı. Ayrıca, 1 Temmuz 2025 tarihinde Ankara’da özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu’nun ikinci toplantısının gündeminin de görüşüldüğünü belirtti.

KÜRESEL TİCARETTE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VİZYONU

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, küresel ticarette etkili ve güçlü bir Türkiye için uluslararası arenadaki çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.