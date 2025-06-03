Ticaret Bakanı Bolat, AB ile görüştü

OECD TOPLANTISINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Maros Sefcovic ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bolat, bu görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reforma yönelik iş birliği fırsatları ve önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar yer aldı. Ayrıca, 1 Temmuz 2025’te Ankara’da özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu’nun ikinci toplantısının detayları da ele alındı.

VERİMLİ GÖRÜŞMELER VE GELECEK PLÂNLARI

Ömer Bolat, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı sırasında AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri ile verimli bir ikili toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Görüşmede Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri ve çok taraflı ticaret sisteminin reformu çerçevesinde yapılabilecek iş birlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bolat, paylaşımında ayrıca Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu’nun gündeminin de ele alındığını belirtti.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL TİCARET VİZYONU

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna uygun olarak, küresel ticarette etkin ve güçlü bir Türkiye oluşturmak amacıyla çalışmalarını uluslararası düzeyde sürdüreceklerini vurguladı. Bu bağlamda, Türkiye’nin ticaret politikalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor.