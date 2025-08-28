Ticaret Bakanı Bolat, ETSO’da toplandı

TOPLANTIYA KATILIM

Ticaret Bakanı Bolat, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) üyelerle bir araya geldi. Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, kentle ilgili talepleri Bolat’a iletti. Bolat, bu talepleri not aldığını ve ilgili bakanlıklara ileteceğini belirtti. Ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bolat, “2008-2009’da dünya ekonomik krizi, 2010-2014 arası Avrupa’nın borç ve ekonomik durgunluk krizi, 2020-2021 Kovid-19 salgını ve bunun ekonomileri durdurma krizi. Salgından çıkarken tedarik zincirlerinin kopması nedeniyle talebin de aşırı şişmesi nedeniyle yaşanan tüm dünyadaki hiperenflasyon dönemi ve ardından kuzey komşularımızın mini bir dünya savaşına tutuşmasıyla Anadolu coğrafyasının 800 yılda gördüğü en büyük iki deprem. 6 Şubat Maraş depremleri gerçekten çok sarsıcıydı. Ama hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği hükümetler, önceki hükümetlerimizden hiç malın yokluğunun görülmediği ve hiçbir malın arz sorununun olmadığı bir süreçteyiz. Bu 22 yılın en az 17-18 yılında tek haneli ya da yüzde 12-13’lerde makul enflasyon süreci yaşadık. Bunun sonucunda 22 yılda ortalama yüzde 5.4 büyüdük” ifadesini kullandı.

ORTA VADELİ PROGRAM HAZIRLIĞI

Orta vadeli 3 yıllık programın 10 gün içinde kamuoyuna açıklanacağını belirten Bolat, “Hep ülkemizin kaynakları, ihtiyaçları, halkımızın beklentileri, halkımızın alım gücünü yükseltmesi hedeflendi. Tarımımızın, sanayimizin, hizmetler sektörümüzün, ihracatımızın ve hizmetler ihracatının artırılması konusunda büyük mesafeler kat ettik. Günlük ve kısa vadede bazı sorunlar bazen yeise kapılmamıza yol açabiliyor. Ama inanın orta ve büyük vadeli resme baktığımızda Türkiye 22 yılda siyasi istikrar ile ekonomik istikrar ve ekonomik reformlar sayesinde büyük mesafeler sağladı. Anadolu’nun her tarafında büyük atılımlar yaşandı. 180 OSB’den 380’e çıktık. Üretimimiz 238 milyar dolardan 1.4 trilyon doları aşacak bir rakama ilerliyor. Kişi başına milli gelirimiz ise 3 bin 608 dolardan, şu an birinci çeyrek sonunda 16 bin dolara yaklaştı. İkinci çeyrek rakamları açıklandığında 16 bin doların üzerini göreceğiz. Dünyada yaşanan ekonomik, siyasal krizler ve savaşların olduğu bir ortamda bu krizler Türkiye’de çok iyi yönetildi. Halkımız sağlık, ihtiyaç ve eğitim alanlarında iyi hizmet aldı” diye konuştu.

Sanayide büyük atılımlar yapıldığını vurgulayan Bolat, “Milli gelir 1.4 trilyon dolara yükseliyorsa bunun yaklaşık yüzde 22-23’ü sanayi ürünü. Yaklaşık 350-375 milyar dolar sanayi üretiminden bahsediyoruz. Erzurum tarım ve hayvancılık başkenti olan illerden biri olarak tarımsal üretimimiz üç katına çıktı. 24 milyar dolardan 74,5 milyar dolara yükseldi. Bazen yazılan ve konuşulan ‘Ekonomik kriz ülkeyi kötü durumda bıraktı, tarım bitti’ gibi laflar yerini bulmuyor. Tarım bitti derken bu kadar üretim kim yapıyor? Çiftçilerimiz bunu gerçekleştiriyor. Ekonomik krizi olan bir ülkede bu kadar üretim ve sanayi gelişimi olur mu? Bizim ihracatımız mal olarak 270 milyar dolar sınırına ulaştı. Hizmet ihracatı olarak 118 milyar dolara yaklaştık. Topladığımızda bu yıl 390 milyar dolar hedefini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

İstikrar ve dengelenme döneminin olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirten Bolat, enflasyonda bir gerileme yaşandığını söyledi. 2022-2023’te yaklaşık yüzde 65-70 civarında olan enflasyonu 33,5’a kadar düşürdüklerini kaydeden Bolat, “Tam 15 aydır enflasyon oranı her ay geriliyor. Bunun yanında faiz oranlarında da finansman maliyetlerinde de gerileme süreci başladı. Bunu ilgili kurumlar, Merkez Bankamız takip ediyor. Ülkemizdeki finans şartlarının iyileşmesi için çaba sarf ediliyor. TOBB’un nefes kredisi ilk dilimi 23 bin müteşebbise kullandırıldı ve ikinci dilimi onay aşamasında. Bu yıl ikinci çeyrekte büyüme rakamı birinci çeyrekten daha yüksek olacak. ilk çeyrek yüzde 2’ydi. Çünkü sanayi üretiminde ikinci çeyrekte yüzde 7’nin üzerinde bir artış oldu. Tüketici fiyat endeksi, reel kesim güven endeksi ve ekonomik güven endeksinde ağustos ayı itibarıyla olumlu gelişmeler mevcut. Eylül başında açıklanacak enflasyon oranında da yüzde 33,5’in altına gerilemesini bekliyoruz. Bunlar finans şartlarına olumlu olarak yansıyacak” dedi. Bolat, konuşmasının ardından ETSO üyelerinin sorularını yanıtladı.